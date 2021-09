Une antenne internationale s’ajoute en Italie pour le Festival international du film sur l’art (FIFA), à l’invitation du Palazzo Grassi, un musée d’art contemporain de la Collection Pinault. Six œuvres canadiennes, dont quatre d’artistes autochtones, feront partie de la programmation spéciale d’une quinzaine d’œuvres présentées du 7 au 10 octobre à Venise, a appris La Presse.

Alexandre Vigneault La Presse

L’institution culturelle vénitienne devient le troisième point d’ancrage international du FIFA après le Studio Le Fresnoy, près de Lille, en France, et la National Gallery of Art de Washington. « Ces partenaires ont conscience que notre catalogue est un des meilleurs au monde dans les catégories du film d’art et du film sur l’art », souligne Philippe U. Del Drago, directeur général et artistique du FIFA.

« On a une expertise qui est reconnue, poursuit-il. Vu la variété de notre catalogue, on est capables de travailler avec des partenaires variés à partir des programmations du FIFA ou d’évènements par curation. On est capables de satisfaire leurs besoins : on peut faire plus pointu, plus thématique, plus grand public. »

Escale annuelle

Venise, comme Washington et Turcoing (Studio Le Fresnoy), devrait devenir une escale annuelle pour le FIFA. Une occasion de plus, selon Philippe U. Del Drago, de tisser des liens lui permettant de mettre la main sur les meilleurs films pour Montréal. « Ce qui compte pour moi, c’est d’avoir des films récents et pour ça, juge-t-il, il faut avoir de gentils espions un peu partout dans le monde. »

L’autre priorité du FIFA est que ces partenariats rejaillissent sur les créateurs canadiens.

PHOTO MARYSE BOYCE, FOURNIE PAR LE FIFA Philippe U. Del Drago, directeur général du Festival international du film sur l’art

Ça crée de super belles vitrines pour ces artistes, réalisateurs et réalisatrices. Philippe U. Del Drago, directeur général du Festival international du film sur l’art

Cette année, six œuvres d’ici font partie de la programmation qui sera offerte à Venise : Comme une vague de Marie-Julie Dallaire, Symposium/In the Distance de Luigi Capasso, La pomme de Katherine Nequado, Mobilize de Caroline Monnet, Wearing My Culture d’Olivia Lya Thomassie et Nikamowin de Kevin Lee Burton.

Les quatre derniers films sont l’œuvre d’artistes autochtones canadiens. Philippe U. Del Drago n’a pas fait le choix délibéré de mettre davantage en valeur ces communautés, mais juge que ces sélections constituent la suite logique d’un dialogue amorcé depuis un bon moment déjà. « Peut-être qu’on a une meilleure connaissance de ces créations, on a envie de les porter », dit-il.

Programmation en ligne

Une partie de la programmation préparée par le FIFA pour le Palazzo Grassi sera accessible gratuitement partout au Canada sur la plateforme arts.film développée par le FIFA. Philippe U. Del Drago précise en outre que le catalogue accessible en ligne s’enrichira de 70 films d’ici les Fêtes.