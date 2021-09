Le Festival international du film black de Montréal (FIFBM) propose une 17e présentation, en format hybride, sous le signe de la diversité et de la justice sociale. Du 22 septembre au 3 octobre, les cinéphiles pourront découvrir 134 films de 30 pays. Des visions de cinéastes d’ici et d’ailleurs qui sont les témoins de leur époque. Voici cinq évènements à ne pas manquer.

Martin Gignac collaboration spéciale

À cœur ouvert avec Omar Sy

Le prestigieux magazine Time vient tout juste de le classer parmi les 100 personnalités de l’année. « Mais on avait annoncé notre hommage bien avant et on est très fiers de tout ça », lance en riant Fabienne Colas. La présidence-fondatrice du FIFBM s’entretient avec Omar Sy (un des invités d’honneur de cette présentation avec Martine Chartrand et Firmine Richard), la vedette d’Intouchables, à propos de sa carrière, de son arrivée inusitée dans le milieu, de sa vie à Los Angeles, de son implication dans le mouvement Black Lives Matter et, bien entendu, de la populaire série Lupin. Il sera également possible de découvrir pendant le festival Le prince oublié, une fable pour toute la famille signée Michel Hazanavicius (L’artiste) où Omar Sy est plongé dans un univers rappelant ceux de Pixar et de Who Framed Rober Rabbit.

Diffusé en ligne durant le festival

Être noir.e au Canada

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL Envers et contre tout, par Kimberly Ann Surin, est l’un des courts métrages présentés dans le projet Être noir.e au Canada.

C’est dans les programmes de courts métrages que l’on découvre les nouveaux talents et la relève. Mentorés et accompagnés dans toutes les étapes de la création et de la production d’un film grâce au projet Être noir.e au Canada, des jeunes cinéastes noirs de Montréal, Toronto et Halifax transportent le public dans les endroits les plus variés et insoupçonnés. Au menu : sport, identité, immigration, soins capillaires et bien plus encore. « C’est une sélection coup de cœur qui nous aide à comprendre comment la jeune génération de cinéastes noirs voit sa réalité ici », note l’actrice et réalisatrice Fabienne Colas.

Le 24 septembre, en salle et en ligne

À la découverte de nos artistes du cinéma

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL La cinéaste Miryam Charles participera au groupe de discussion intitulé À la découverte de nos artistes du cinéma.

Un groupe de discussion réunissant six artistes afro-descendants qui travaillent au Québec, à Toronto et aux États-Unis leur permettra d’échanger sur l’industrie et leurs parcours souvent similaires. On pourra notamment y entendre les acteurs Frédéric Pierre (Alerte Amber) et Alain Chanoine (Suicide Squad). « C’est l’occasion idéale pour que la population sache qu’on est là, qu’on existe, explique en entrevue la cinéaste Miryam Charles, qui participe aussi à l’évènement. On a des histoires à raconter et on veut faire partie du milieu du cinéma et de la télévision québécoise. C’est aussi une façon de donner de l’espoir aux jeunes de communautés d’origines diverses en leur rappelant que c’est possible de faire sa place et de travailler dans le domaine. »

Le 25 septembre à 14 h, en ligne

FIFBM dans les quartiers

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL Le documentaire Kenbe La, jusqu’à la victoire, du réalisateur Will Prosper, sera présenté à la maison de la culture Côte-des-Neiges.

Le Festival international du film black de Montréal s’installe cette année dans deux maisons de la culture (Montréal-Nord et Côte-des-Neiges) pour rejoindre petits et grands directement sur leur terrain. « Ça aide à démocratiser le festival, à rendre le cinéma le plus accessible possible », explique Fabienne Colas. Haïti sera notamment à l’honneur à la maison de la culture Côte-des-Neiges. D’abord dans l’émouvant court métrage L’envol, de Marina Mathieu, qui s’intéresse au destin de deux victimes du tremblement de terre de 2010 qui décident de tout quitter pour rejoindre Montréal. Puis grâce à l’inspirant documentaire Kenbe La, jusqu’à la victoire, où le réalisateur Will Prosper suit l’artiste et militant Alain Philoctète dans son quotidien marqué par la maladie et des idéaux demeurés intacts. La présentation sera suivie d’une discussion avec Marina Mathieu et Will Prosper.

Le 24 septembre, 18 h, à la maison de la culture Côte-des-Neiges

Sous les étoiles de Paris

Le festival présente une grande diversité de films, autant des œuvres engagées (le brûlant film d’ouverture With Drawn Arms) que des drames bouleversants (comme The Special et Through the Night). L’évènement se termine sur une note d’espoir avec Sous les étoiles de Paris, un conte divertissant et plein d’humanité sur une sans-abri qui recueille un enfant ne parlant pas sa langue. Seul l’amour est nécessaire pour réellement comprendre l’autre. Porté par une performance lumineuse de Catherine Frot et une mise en scène sensible de Claus Drexel (auteur du magnifique documentaire Au bord du monde qui portait déjà sur les personnes en situation d’itinérance), le long métrage ne tarde pas à illuminer le cœur et l’âme.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Scène du film Sous les étoiles de Paris

Diffusé en ligne durant le festival

Certains évènements sont payants à la pièce, mais le festival offre différents passeports selon les intérêts des cinéphiles.