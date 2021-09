(Los Angeles) Premier superhéros asiatique de la franchise Marvel, Shang-Chi est resté en tête du box-office nord-américain pour la troisième semaine consécutive, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le film Disney Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a engrangé 21,7 millions de dollars de vendredi à dimanche et 176,9 millions depuis sa sortie.

La comédie d’action Free Guy est restée à la deuxième place pour sa sixième semaine sur les écrans, avec 5,2 millions de dollars (108,6 millions depuis sa sortie).

Cry Macho, le dernier opus réalisé par Clint Eastwood, entre directement à la troisième place pour son premier week-end en salles, avec 4,5 millions de dollars.

L’acteur américain de 91 ans y renoue avec les westerns qui ont fait sa gloire et incarne un ancien champion de rodéo, Mike Milo, chargé d’une dernière mission.

« C’est un faible début qui fait face à deux grands obstacles : les amateurs de cinéma plus âgés ne sont pas encore prêts à retourner dans les salles en masse, et le film n’est pas disponible à la maison » sur les plateformes de streaming, remarque David A. Gross de Franchise Entertainment Research, une firme de consultants en cinéma.

« Mais avec ses critiques tièdes, même en temps normaux le film aurait débuté sous la moyenne d’un western de Clint Eastwood », ajoute-t-il.

Le film d’épouvante Candyman est lui resté stable à la quatrième place pour sa quatrième semaine en salles. Le remake produit par Universal du célèbre opus de 1992 a récolté 3,5 millions de dollars (53,2 millions depuis sa sortie).

Un autre film d’horreur, Malignant, chute de la troisième à la cinquième place, avec 2,7 millions de dollars pour sa deuxième semaine sur les écrans.

Voici le reste du top 10 :

6– Copshop (2,3 millions de dollars)

7– Jungle Cruise, un film d’aventures Disney (2,1 millions)

8– PAW Patrol: The Movie (1,8 million de dollars)

9– The Eyes Of Tammy Faye (675 000 dollars)

10– Don’t Breathe 2 (665 000 dollars)