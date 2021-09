(Toronto) Le film « profondément personnel » de la vedette britannique Kenneth Branagh, Belfast, s’inscrit dans la dynamique de la saison des prix après avoir remporté celui du public au Festival international du film de Toronto.

Victoria Ahearn La Presse Canadienne

Le drame familial inspiré de l’enfance de Kenneth Branagh à Belfast, en Irlande, a été récompensé samedi lors de la cérémonie des TIFF Tribute Awards diffusée sur CTV, qui a mis fin à dix jours de projections en personne et à domicile adapté pour la pandémie.

Caitríona Balfe, Jamie Dornan et Judi Dench sont les vedettes du conte en noir et blanc sur le passage à l’âge adulte qui se déroule au milieu du tumulte de l’Irlande du Nord à la fin des années 1960.

Kenneth Branagh, qui est également un acteur estimé avec une nomination aux Oscars dans Henry V, a déclaré qu’il était « profondément reconnaissant » pour le prix décerné à son film.

« Notre première projection de Belfast au TIFF a été l’une des expériences les plus mémorables de toute ma carrière », a déclaré le scénariste-réalisateur dans une vidéo préenregistrée de l’émission diffusée sur les ondes de CTV.

« Que tant de cinéphiles soient si profondément liés à Belfast était absolument bouleversant pour moi et Jamie Dornan, et nous en avons parlé pendant une nuit mémorable de rires et de larmes dans votre grande ville. »

Le prix du public est considéré comme un prédicateur de succès pour la Cérémonie des Oscars.

Le gagnant du prix du public du TIFF de l’année dernière, le drame routier Nomadland, a remporté l’Oscar du meilleur film.

Parmi les lauréats du prix du public ayant également décroché le prix du meilleur film aux Oscars, citons Green Book, Twelve Years a Slave, The King's Speech ainsi que Slumdog Millionaire.

La course pour le prix du public cette année avait cependant une mise en garde : les films qui n’ont pas été projetés sur le site numérique du festival n’étaient pas éligibles pour le prix, y compris les titres à la mode comme Spencer et Dune.

Les organisateurs ont déclaré que les votes pour le prix du public avaient été comptabilisés samedi matin.

Le premier finaliste était le drame canadien Scarborough, réalisé par Shasha Nakhai et Rich Williamson. Le film est basé sur le roman primé de l’auteure torontoise Catherine Hernandez sur la banlieue est de la ville.

Le deuxième finaliste pour le prix du public était le drame de Jane Campion The Power of the Dog, mettant en vedette Benedict Cumberbatch tenant le rôle d’un propriétaire d’un ranch du Montana.

Benedict Cumberbatch faisait partie des lauréats des Tribute Awards, qui ont également annoncé que l’œuvre Yuni de la cinéaste indonésienne Kamila Andini était la lauréate du prix Platform, choisi par un jury international dirigé par le célèbre Riz Ahmed.

Parmi les autres gagnants annoncés par le TIFF, citons Ste. Anne, le premier long métrage de la Manitobaine Rhayne Vermette, décrit comme un « examen de la maison par les lieux et les personnes ». Le film a remporté le prix Amplify Voices de 10 000 $ pour le meilleur long métrage canadien.

The Rescue de E. Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin, à propos d’une équipe de football thaïlandaise piégée dans une grotte à l’été 2018, a remporté le People’s Choice Documentary Award.

Lancés en 2019, les Tribute Awards honorent les talents de l’industrie cinématographique et collectent des fonds pour les programmes du TIFF tout au long de l’année.

Cette année, le TIFF a par ailleurs rendu hommage à l’actrice Jessica Chastain, à la chanteuse Dionne Warwick, au cinéaste québécois Denis Villeneuve, à Alanis Obomsawin, Danis Goulet ainsi qu’à la directrice de photographie Ari Wegner.

Tous les lauréats avaient des films projetés au TIFF et y ont assisté en personne, à l’exception d’Ari Wegner.

Ce n’était toujours pas un TIFF typique, cependant, avec des théâtres fonctionnant à 50 % de leur capacité et des protocoles sanitaires comprenant le port du masque et la preuve d’une vaccination complète ou d’un test COVID-19 négatif.