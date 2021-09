Le comédien montréalais Robert Naylor, qu’on verra sous peu dans Maria Chapdelaine, est de la distribution d’un film néerlandais, The Forgotten Battle, actuellement projeté dans les salles des Pays-Bas pour ensuite être mis en ligne sur Netflix.

André Duchesne La Presse

« Je joue un soldat canadien membre du régiment Black Watch, indique-t-il en entrevue. Mon personnage de Bill se lie d’amitié avec un soldat anglais. Ce fut un tournage très physique avec des séquences tournées dans des tranchées. »

Le film du cinéaste Matthijs va Heijningen Jr. Met en vedette Tom Felton (Draco Malfoy dans Harry Potter), Jamie Flatters et Gijs Blom (The Letter for the King). L’histoire est celle de quelques jeunes gens qui, plongés en pleine Bataille de l’Escaut, aussi connue sous le nom de bataille des Digues, tentent de survivre en dépit de leurs différends.

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Une scène du film The Forgotten Battle.

La Première armée canadienne, dont faisaient partie le régiment d’infanterie des Blacks Watch, mais aussi le Régiment de Maisonneuve, constituait un des principaux éléments alliés de cette bataille survenue du 2 octobre au 8 novembre 1944.

« Le tournage a eu lieu aux Pays-Bas près de la frontière belge et en Lituanie près de la frontière avec la Biélorussie », ajoute le comédien.

Interprète du rôle de Lorenzo Surprenant dans Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote, M. Naylor défend par ailleurs le rôle principal d’Alexandre dans le long métrage Le bruit des moteurs de Philippe Grégoire. Ce film, qui suit le parcours rempli d’aspérités d’un ancien militaire renvoyé dans son village pour sexualité compulsive, est d’ailleurs présenté au festival de San Sebastian qui commence aujourd’hui, en Espagne. Il sortira bientôt au Québec.

Selon le site IMDB, The Forgotten Battle sortira le 15 octobre au Canada.