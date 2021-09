(Montréal) La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion sera de passage à Montréal en octobre à l’occasion du 50e Festival du nouveau cinéma.

La Presse Canadienne

Elle y présentera son plus récent film, The Power of the Dog, en plus d’offrir une classe de maître.

Le festival se tiendra du 6 au 17 octobre.