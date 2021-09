Dans le monde du cinéma, la rentrée se déroule désormais aussi bien sur les plateformes que dans les salles. À lui seul, le diffuseur en ligne Netflix, qui a présenté jeudi à la Mostra de Venise The Power of the Dog, de Jane Campion, offrira d’ici la fin de l’année pas moins de 42 nouveaux longs métrages, dont certains seront probablement retenus dans les prochaines cérémonies de remises de prix. Pour y voir clair, nous avons repéré 10 productions de prestige à venir sur les plateformes au cours des prochaines semaines.

Le bal des folles

Le cinquième long métrage de Mélanie Laurent à titre de réalisatrice est une adaptation du roman de Victoria Mas. Lou de Laâge y incarne une jeune femme qui, à la fin du XIXe siècle, est emmenée de force dans une clinique accueillant des femmes déclarées hystériques. Son destin, de même que celui de l’infirmière qui s’occupe d’elle (Mélanie Laurent), sera marqué par le « Bal des folles » qu’organise chaque année le directeur de la clinique.

Le bal des folles sera d’abord lancé au festival de Toronto avant d’être offert sur Amazon Prime Video le 17 septembre.

Bruised (Meurtrie)

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX En plus d’en être la tête d’affiche, Halle Berry signe la réalisation de Bruised (Meurtrie).

Voici le premier film que Halle Berry propose à titre de réalisatrice. L’actrice y tient aussi le rôle principal, celui d’une athlète spécialisée dans les combats d’arts martiaux mixtes qui, après bien des revers, tente un retour. Le film a séduit Netflix au point que le diffuseur en ligne en aurait acheté les droits d’exploitation pour une somme qui tournerait autour de 19 millions US, selon le journal spécialisé Screen. « Je suis davantage attirée par des personnages brisés, qui doivent se battre pour survivre », a déclaré celle qui a été récompensée aux Oscars en 2003 pour son rôle dans Monster’s Ball.

Sur Netflix le 24 novembre

Don’t Look Up

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans Don’t Look Up, un film d’Adam McKay

S’étant tourné vers des drames biographiques au cours des dernières années, Adam McKay (The Big Short, Vice) revient à la comédie pure avec Don’t Look Up. Mettant en vedette Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, ce long métrage raconte le périple de deux piètres astronomes qui s’engagent dans une gigantesque tournée médiatique afin de prévenir l’humanité qu’une comète se dirige vers la Terre et s’apprête à la détruire. Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, Ariana Grande et Mark Rylance font aussi partie de l’éclatante distribution qu’a réunie le réalisateur d’Anchorman – The Legend of Ron Burgundy.

Sur Netflix le 24 décembre

Everybody’s Talking About Jamie (Tout le monde parle de Jamie)

Après la captation de la version scénique de la comédie musicale ayant obtenu un grand succès en Angleterre, le réalisateur Jonathan Butterell propose maintenant une adaptation cinématographique en bonne et due forme. Inspirée d’une histoire vraie, cette comédie musicale relate le parcours d’un adolescent de Sheffield qui surmontera tous les préjugés – et l’intimidation dont il est l’objet – pour réaliser son rêve : devenir une drag queen. Lauren Patel, Richard E. Grant et Sarah Lancashire entourent le jeune Max Harwood, dont c’est le premier rôle au cinéma.

IMAGE FOURNIE PAR AMAZON STUDIOS Max Harwood est la vedette d’Everybody’s Talking About Jamie, film réalisé par Jonathan Butterell.

Sur Amazon Prime Video le 17 septembre

Finch

IMAGE FOURNIE PAR APPLE TV+ Tom Hanks dans Finch, film réalisé par Miguel Sapochnik

Dans ce film se déroulant dans un monde postapocalyptique, Tom Hanks incarne un ingénieur en robotique ayant mis au point dans son bunker un robot qu’il chargera de veiller sur son fidèle compagnon canin le jour où il n’en aura plus la capacité lui-même. Lors d’un voyage périlleux dans un Ouest américain désert, l’homme constate toutefois que le courant ne passe pas vraiment entre sa création et son chien. Au générique de ce film réalisé par Miguel Sapochnik, on remarque en outre la présence de Caleb Landry Jones, récent lauréat d’un prix d’interprétation au Festival de Cannes grâce à sa performance dans Nitram (Justin Kurzel).

Sur Apple TV+ le 5 novembre

The Harder They Fall

S’inscrivant dans la plus pure tradition du western, The Harder They Fall met en vedette une distribution de haut vol dont font notamment partie Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield et Damon Wayans Jr., tous réunis autour de Jonathan Majors et Idris Elba. L’un incarne un criminel qui forme un gang pour organiser une vengeance à la sortie de prison de l’autre. Pour son deuxième long métrage, Jeymes Samuel poursuit son exploration d’un genre déjà abordé dans They Die By Dawn. The Harder They Fall a été choisi pour ouvrir le 65e festival de Londres le mois prochain.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Zazie Beetz et Jonathan Majors dans The Harder They Fall, film réalisé par Jeymes Samuel

Sur Netflix le 3 novembre

The Lost Daughter

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Olivia Colman dans The Lost Daughter, long métrage de Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal fait ses premiers pas à titre de réalisatrice cette année. Pour ce coup d’envoi, la comédienne a choisi de porter à l’écran le roman La figlia oscura (Poupée volée), de l’autrice italienne Elena Ferrante. Signant aussi elle-même l’adaptation, Maggie Gyllenhaal a fait appel à Olivia Colman pour incarner l’héroïne de l’histoire, une femme divorcée dont les vacances sur la côte italienne se révéleront plus mouvementées que prévu. Ce long métrage met aussi en vedette Dakota Johnson, Peter Sarsgaard et Jessie Buckley. Il est présenté ces jours-ci à la Mostra de Venise, où il est en lice pour le Lion d’or.

Sur Netflix le 31 décembre

La main de Dieu (È stata la mano di Dio)

Lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère grâce à La grande bellezza (La grande beauté) en 2014, Paolo Sorrentino propose cette fois son long métrage le plus intime et personnel. Retournant à l’époque de son adolescence, le cinéaste orchestre un récit d’apprentissage au centre duquel se trouve la venue à Naples du regretté Diego Maradona. Le titre du film évoque d’ailleurs l’expression qu’avait utilisée le célèbre joueur pour qualifier un but marqué volontairement avec la main lors d’un match de la Coupe du monde. Aussi en lice pour le Lion d’or à la Mostra de Venise.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Scène du film La main de Dieu, de Paolo Sorrentino

Sur Netflix le 17 décembre

Red Notice

Dwayne Johnson retrouve Rawson Marshall Thurber, un réalisateur avec qui il a déjà tourné Central Intelligence et Skyscraper. Dans Red Notice, l’acteur vedette a pour acolytes Gal Gadot et Ryan Reynolds. Se glissant dans la peau d’un agent du FBI réputé pour sa capacité à retrouver les criminels, ce dernier a pour mission de traquer la plus grande voleuse d’œuvres d’art du monde (campée par l’interprète de Wonder Woman) et un escroc d’envergure (joué par l’interprète de Free Guy). Sur papier, cette réunion de trois des plus grandes vedettes hollywoodiennes a déjà du punch.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson dans Red Notice, film de Rawson Marshall Thurber

Sur Netflix le 12 novembre

Tick, tick… BOOM !

Signant lui aussi un premier long métrage à titre de réalisateur, Lin-Manuel Miranda (In the Heights, Hamilton) porte à l’écran une comédie musicale à caractère semi-autobiographique de Jonathan Larson, mort à l’âge de 35 ans, dont l’œuvre la plus connue est Rent. Andrew Garfield, que nous verrons aussi au cinéma bientôt dans The Eyes of Tammy Faye, incarne un compositeur de théâtre qui, à l’orée des années 1990, s’interroge sur l’existence et sur les pressions liées à l’exercice d’un métier de nature artistique à New York. Le scénario est écrit par Steven Levenson, coscénariste de la série Fosse/Verdon.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Andrew Garfield est la tête d’affiche de Tick, tick… BOOM !, premier long métrage de Lin-Manuel Miranda à titre de réalisateur.

Sur Netflix le 19 novembre