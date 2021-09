Kodi Smit-McPhee dans The Power of the Dog, film de Jane Campion

Notre envoyé spécial à Venise fait un compte rendu des dernières nouvelles de la Mostra.

Marc-André Lussier La Presse

La révélation de The Power of the Dog

Il a 25 ans, est australien, et il joue dans diverses productions depuis l’âge de 9 ans. Mais la carrière de Kodi Smit-McPhee pourrait bien prendre un nouvel envol, grâce à sa performance dans The Power of the Dog. Dans le rôle du fils de celle qui sera victime de la cruauté de son nouveau beau-frère, le jeune acteur offre en effet une performance remarquable. Beau destin pour un jeune homme qui, au départ, avait mal compris les exigences des auditions, et qui a finalement été embauché par Jane Campion sur la foi d’une improvisation. Dans The Hollywood Reporter, on affirme déjà que Kodi Smit-McPhee est le next best thing.

Lion d’or d’honneur pour Roberto Benigni

PHOTO YARA NARDI, REUTERS Fidèle à lui-même, Roberto Benigni s’est beaucoup amusé sur la scène de la Sala Grande, où avait lieu la soirée d’ouverture de la 78e Mostra de Venise.

Lors de la soirée d’ouverture, Jane Campion a remis à Roberto Benigni un Lion d’or d’honneur soulignant l’ensemble de la carrière du comédien et cinéaste. Rendant en outre hommage à sa muse, Nicoletta Braschi (« Je ne peux pas le lui dédier, car ce prix, c’est le sien ! »), celui qui a offert au monde La vita è bella, qui lui a notamment valu l’Oscar du meilleur acteur, a déclaré ressentir plus qu’une émotion. « Je ressens l’amour que vous me donnez et j’aimerais vous le rendre au centuple ! » Rappelons qu’après des années d’absence, Roberto Benigni a récemment joué dans Pinocchio, de Matteo Garrone.

Un exceptionnalisme pas si exceptionnel…

PHOTO JOEL C RYAN, ASSOCIATED PRESS Paul Schrader était jeudi à Venise pour présenter en compétition officielle The Card Counter, son nouveau film.

The Card Counter, en lice pour le Lion d’or, relate le parcours d’un ancien militaire interrogateur (Oscar Isaac), hanté par son passé, qui s’est recyclé dans le monde du jeu. Lors d’une conférence de presse tenue jeudi, le réalisateur chevronné Paul Schrader a, à la demande d’un journaliste, établi un lien avec le départ des troupes américaines de l’Afghanistan. « Cela se prépare depuis longtemps, un siècle, je dirais. Cela ne devrait pas être une surprise de constater que notre exceptionnalisme dans le monde n’est finalement pas si exceptionnel. Mais si tu dis ça dans un film, tu perds l’ancre du récit. C’est pourquoi il vaut mieux y aller plus subtilement, ne pas trop insister, et laisser plutôt les autres découvrir les grands messages. » The Card Counter prendra l’affiche en salle le 10 septembre.