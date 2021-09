Jane Campion, Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst lors de la projection du film The Power Of The Dog à la Mostra de Venise.

Benedict Cumberbatch en cowboy torturé dans The Power Of The Dog

(Venise) La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, première femme à avoir décroché une Palme d’or à Cannes, a présenté jeudi à Venise La part du chien (The Power Of The Dog), un huis clos étouffant dans un monde de cowboys avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.

Agence France-Presse

Adapté du roman éponyme de Thomas Savage, ce film de plus de deux heures produit par la plateforme Netflix entraîne le spectateur dans un ranch du Montana au début du XXe siècle, où la vie du célibataire endurci Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) est bouleversée par l’arrivée de la nouvelle femme de son frère, Rose (Kirsten Dunst), et de son fils issu d’un précédent mariage.

Rendu furieux par ce changement, il se met à harceler la nouvelle venue et son fils, créant une atmosphère toxique et une tension aux limites du supportable dans ce lieu perdu au milieu de paysages majestueux.

« D’une certaine manière c’est un huis clos, et c’est presque comme s’ils étaient sur une petite embarcation au milieu d’un océan, car même si le paysage est grandiose on se sent quand même isolé : c’est immense et très solitaire à la fois, tout particulièrement pour Rose », analyse Jane Campion, interrogée par l’AFP.

À petites touches, elle peint un tableau de cette société corsetée au bord de l’implosion, où domine une morale sévère et où la place des femmes est encore bien exiguë. Peu à peu, les squelettes cachés dans le placard de chacun des personnages se font jour, contredisant l’image que se donne chacun des protagonistes.

« C’est le portrait d’une époque, et quelques femmes pourraient être légèrement frustrées par le personnage de Rose, mais à cette époque beaucoup de femmes n’avaient pas tant de choix », reconnaît la réalisatrice, qui pour la première fois s’est retrouvée avec des premiers rôles masculins.

La leçon de piano, Palme d’or à Cannes en 1993, « prend le point de vue des femmes en explorant la sensualité, alors que ce film prend davantage la perspective des hommes », explique-t-elle.

Lors d’une rencontre avec plusieurs médias dont l’AFP, la réalisatrice est revenue sur la Palme décernée cette année à une femme pour la deuxième fois seulement : « Je suis vraiment heureuse pour Julia Ducournau et j’ai hâte de voir son film », Titane.

Le tournage du film en Nouvelle-Zélande a été interrompu par la pandémie « à peu près à la moitié ». « On ne savait pas où on allait, nous étions dans l’incertitude la plus complète, je me disais : ça y est, je ne sais pas si un jour on le finira », se remémore-t-elle.

Finalement, la cinéaste de 67 ans a tiré des avantages de cette interruption forcée : « J’ai découvert une nouvelle liberté dans ce calme […] J’ai pu regarder tous les rushes, nous avions tout le travail de studio à effectuer et je crois vraiment que j’étais plus forte quand je suis revenue ».