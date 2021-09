Cinéma

Benedict Cumberbatch en cowboy torturé dans The Power Of The Dog

(Venise) La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, première femme à avoir décroché une Palme d’or à Cannes, a présenté jeudi à Venise La part du chien (The Power Of The Dog), un huis clos étouffant dans un monde de cowboys avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.