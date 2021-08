Le cinéaste d’animation Jacques Drouin, longtemps employé à l’Office national du film et reconnu pour son travail singulier sur l’écran d’épingles d’Alexeïeff-Parker, est mort samedi à Kamouraska. Il avait 78 ans.

André Duchesne La Presse

Né à Mont-Joli en 1943, M. Drouin a signé les courts métrages d’animation Trois exercices sur l’écran d’épingles d’Alexeïeff-Parker, Empreintes, Une leçon de chasse, Ex-enfant, L’heure des anges et surtout, Le paysagiste, film de 7 minutes daté de 1976 qui a récolté 17 prix dans différents festivals.

Le président de l’ONF et commissaire à la cinématographie Claude Joli-Cœur a salué sa mémoire par voie de communiqué. « Jacques Drouin est l’une des grandes figures de l’ONF, au parcours rare : pendant trois décennies, il a été le seul cinéaste au monde à travailler avec l’écran d’épingles, a-t-il déclaré. D’une culture cinématographique d’exception, il était aussi d’une générosité sans faille, n’hésitant jamais à partager son savoir-faire avec la relève et ses collègues. Il a ainsi non seulement réalisé des œuvres inoubliables, mais a permis la continuité de la création sur l’écran d’épingles, un autre de ses legs majeurs. »

Le directeur général de la Cinémathèque québécoise, Marcel Jean, a aussi rendu hommage à M. Drouin par le biais de sa page Facebook. « C’était un grand artiste et un homme exceptionnel, écrit-il. C’est toute la communauté du cinéma d’animation, mais aussi l’Office national du film du Canada et la Cinémathèque québécoise qui sont en deuil. »

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DE FACEBOOK

L’écran d’épingles est un appareil constitué de 240 000 épingles insérées dans autant de gaines de vinyle et tenues ensemble dans un cadre de rigide. En faisant bouger celles-ci, il est possible de créer un mouvement. C’est un travail lent et minutieux. Les images qui en résultent sont uniques en leur genre.

Jacques Drouin a aussi travail dans le domaine du montage. Il a notamment collaboré au montage du court métrage Le château de sable de Co Hoedeman qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 1977.

PHOTO CAPTURE D’ÉCRAN, TIRÉE DU SITE DE L’ONF Une scène du court métrage d’animation Le paysagiste.

Après avoir quitté l’ONF en 2007, Jacques Drouin a poursuivi ses activités. Il avait notamment restauré trois écrans d’épingles pour le compte des Archives françaises du film.

On peut voir son travail sur le site onf.ca en consultant la chaîne qui lui est dédiée.