Les pires folies faites en vacances ne sont pas toujours reléguées aux oubliettes, constate un couple plutôt réservé. Alors qu’il s’apprête à se marier, il voit réapparaître le couple déjanté avec lequel il a fait la fête au Mexique.

Danielle Bonneau La Presse

L’idée de base de ce film, qui fait l’objet de rumeurs depuis 2014, est intéressante. Mais au bout du compte, la comédie proposée laisse complètement indifférent.

Les acteurs ne peuvent être blâmés que pour une chose : avoir accepté de faire partie de la distribution. Leurs personnages sont unidimensionnels. Les enjeux ? Ils sont inexistants.

Le lutteur devenu acteur John Cena (Fast and Furious 9 : The Saga, The Suicide Squad) se démarque le mieux dans le rôle de Ron, un joyeux luron qui sème le chaos partout où il met le nez. Meredith Hagner incarne sa compagne tout aussi non conventionnelle, Kyla. Tous les deux, sous des dessous de fêtards, ont un cœur d’or. La drogue et l’alcool font partie de leur quotidien.

Lil Rel Howery (Get Out, Free Guy) et Anna Maria Horsford, sous les traits de Marcus et Nancy, forment un couple beaucoup plus sage. Marcus est entrepreneur en construction et la famille de sa fiancée, immensément riche, ne lui accorde aucun respect. Son futur beau-père (Robert Wisdom) ne le trouve pas assez bon pour sa fille et ne se gêne pas pour le lui faire savoir.

Dans ce premier film du réalisateur et coscénariste Clay Tarver, les 30 premières minutes sont les plus surprenantes. Consacrées aux vacances du quatuor au Mexique, elles sont ponctuées de débordements liés à l’usage sans restriction de stupéfiants et de boissons alcoolisées. Nancy et Marcus partent en pensant ne jamais revoir Kyla et Ron, sauf que ces derniers les retrouvent au milieu des chics célébrations précédant leur mariage. Tout devient alors convenu et dénué d’originalité, à part la scène fort drôle où, sous l’effet de champignons hallucinogènes, le père de la mariée se transforme en clown.

Cette production de 20th Century Studios met de l’avant des personnages interchangeables, sans aucune profondeur. Les blagues tombent trop souvent à plat. Dommage. Un peu de diversité chez les scénaristes (cinq hommes blancs) aurait peut-être pu aider.

Présenté sur la plateforme Disney+ (Star).