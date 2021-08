Le Festival International du Film Black ouvrira le 22 septembre prochain avec la première québécoise de With Drawn Arms, de Glenn Kaino et Afshin Shahidi. L’évènement se poursuivra jusqu’au 3 octobre, en formule hybride, en salles et sur le web.

Marissa Groguhé La Presse

With Drawn Arms est un documentaire sur le médaillé d’or d’athlétisme Tommie Smith, qui a levé son poing lors des Jeux olympiques de 1968 afin de protester contre les inégalités raciales aux États-Unis. Un peu plus de 50 ans plus tard, Glenn Kaino raconte son histoire à travers l’art, en conversant avec feu John Lewis, Colin Kaepernick, Megan Rapinoe, Jesse Williams et plusieurs autres.

« Nous sommes honorés d’ouvrir la 17e édition du Festival International du Film Black de Montréal avec une histoire aussi puissante et chargée d’émotion ! With Drawn Arms touchera l’âme du spectateur d’une manière marquante. Ce film est tout simplement un chef-d’œuvre », a déclaré Fabienne Colas, présidente et fondatrice du FIFBM, dans un communiqué.

La programmation complète et les billets pour le Festival seront disponibles le 31 août.