Daniel Craig dans No Time to Die.

No Time to Die repoussé en Australie

James Bond se fait encore attendre ! La sortie de No Time to Die, 25e film de la série consacrée au plus célèbre des espions britanniques a été repoussée de plusieurs semaines en Australie.

André Duchesne La Presse

De sa sortie prévue le 30 septembre, le film est maintenant annoncée pour le 11 novembre, indique-t-on dans un article du magazine spécialisé The Hollywood Reporter. La prolifération du variant delta de la COVID-19 et un programme de vaccination à la traîne ont mené à cette décision.

Rappelons qu’au niveau mondial, le film est attendu déjà depuis un bon moment. Un changement de réalisateur, suivi par la pandémie mondiale de coronavirus, font repousser la date de sortie depuis 2019.

Il faudra voir si le report australien aura un effet domino ailleurs dans le monde, lit-on dans l’article du magazine. Mais dès le paragraphe suivant, on indique que le distributeur MGM est catégorique quand aux dates de sorties retenues cet automne. Le film doit sortir au Royaume-Ui le 30 septembre et dans le territoire nord-américain le 8 octobre.