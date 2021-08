Le Prix Rock-Demers a été créé en hommage au célèbre producteur des Contes pour tous qui s’est récemment éteint.

Léa Carrier La Presse

Ce sont deux « complices de longue date » de Rock Demers, Jo-Anne Blouin, PDG du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) et Xiaojuan Zhou, présidente d’Attraction Distribution, qui en ont fait l’annonce.

Peu de détails ont jusque-là été dévoilés, mais on peut bien se douter que le prix récompensera des créateurs ou des œuvres de cinéma jeunesse. Rock Demers a marqué toute une génération de jeunes spectateurs grâce à des films comme La guerre des tuques, Bach et Bottine, La grenouille et la baleine ou l’un ou l’autre des longs métrages faisant partie de la célèbre série Contes pour tous.

Son décès, annoncé mardi par sa famille, a suscité de nombreuses réactions et hommages sur les réseaux sociaux.

Le Prix sera inauguré lors de la 25e édition du FIFEM au printemps 2022.