Le producteur de cinéma Rock Demers, père de la série des films familiaux Les Contes pour tous, est mort. Il avait 87 ans.

André Duchesne La Presse

Rock Demers a fondé la maison Les Productions La Fête il y a plus de 37 ans. Celle-ci a produit la série de 26 films Les Contes pour tous, dont Bach et Bottine, Opération beurre de pinottes, La grenouille et la baleine, indique-t-on dans un communiqué de presse.

Sorti en 1984, le premier film de la série, La guerre des tuques d’André Melançon, avait connu un immense succès. En 2009, il avait rassemblé la majorité des membres de l’équipe pour un documentaire sur le film présenté sur les ondes de Super Écran.

En 2015, M. Demers avait passé le flambeau, vendant sa société au réalisateur Dominic James.

En tout, La Fête a produit 31 longs métrages, six séries et une série d’animation, qui ont reçu plus de 250 prix et nominations dans le monde.

Né le 11 décembre 1933 avait, dans ses premières années professionnelles, participé à ce qui deviendrait la Cinémathèque québécoise avec Guy L. Côté et autres amoureux du cinéma.

En 2003, l’homme de cinéma avait reçu le Jutra-hommage saluant l’ensemble de sa carrière, à l’occasion du gala des prix Jutra (aujourd’hui le gala Québec Cinéma).