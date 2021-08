Cinéma

COVID-19

Le tournage d’un thriller boycotté par un puissant syndicat américain

Le SAG-AFTRA, le puissant syndicat américain représentant plus de 160 000 acteurs, figurants et professionnels de l’industrie audiovisuelle aux États-Unis, a demandé à ses membres de ne pas travailler sur le tournage de Mindcage, un thriller avec Martin Lawrence et John Malkovich, parce que la production ne respecte pas les mesures anti-COVID-19.