On ne connaît pas encore le titre de ce film ni son scénario, mais sa distribution fait déjà frémir d’impatience les amateurs de l’excentrique cinéaste américain.

Rafael Miró La Presse

Le dernier film de Wes Anderson n’est même pas encore sorti en salle que des yeux se tournent déjà vers son prochain long métrage, qui commencera bientôt à être tourné en Espagne. En plus de Tom Hanks et de Margot Robbie, dont la participation vient tout juste d’être annoncée, le film pourra compter sur la présence de Bill Murray. Il ne s’agit d’une surprise pour personne, puisque le grand acteur a joué dans tous les films de Wes Anderson depuis Rushmore, en 1998.

Wes Anderson s’est fait connaître avec les années pour son style particulièrement distinctif. Ses films, dont on dit qu’ils échappent à la catégorisation, sont parsemés de personnages excentriques et monomaniaques qui font leur renommée. L’homme de 52 ans a reçu l’Oscar du meilleur réalisateur en 2015 pour The Grand Budapest Hotel, qui est aussi son plus grand succès au box-office. Son film The French Dispatch, qui a été retenu pour concourir à la palme d’or prendra l’affiche au Canada le 22 octobre.