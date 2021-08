Entrevues

Free Guy

Jodie Comer joue dans deux univers parallèles

Jodie Comer a surtout fait parler d’elle jusqu’à maintenant grâce à son interprétation de l’imprévisible et fascinante Villanelle dans la série Killing Eve. Sa carrière s’apprête à faire un prodigieux pas en avant. Elle incarnera Marguerite de Carrouges dans le film historique The Last Duel (Le dernier duel), de Ridley Scott, qui devrait être lancé en octobre. Dans la comédie doublée d’un film d’action Free Guy (L’homme libre), de Shawn Levy, qui prend l’affiche vendredi, elle partage la vedette avec Ryan Reynolds. Entrevue avec celle qui emprunte les traits de deux personnages, Millie et son avatar Molotovgirl.