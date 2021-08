Le Festival international de Toronto (TIFF) a dévoilé ce matin de nouveaux éléments de la programmation de sa 46e édition et on y retrouve le long métrage québécois Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic, plusieurs courts métrages du Québec et un grand hommage à la cinéaste Alanis Obomsawin.

André Duchesne La Presse

Les oiseaux ivres raconte l’histoire de Willy (Jorge Antonio Guerrero vu dans Roma), qui quitte le Mexique pour le Canada dans le but de retrouver Marlena, son amour perdu. Au Canada, il se fait embaucher comme travailleur saisonnier à la ferme Bécotte près de Montréal.

« Plusieurs destins s’entrecroisent, des mondes se rencontrent, les tensions montent et des moments de réalisme magique surgissent au cours des longues journées de travail », indique-t-on à propos du film dans un communiqué de presse.

La distribution mettra aussi en vedette Hélène Florent, Claude Legault, Marine Johnson, Maxime Dumontier, Amaryllis Tremblay, Karl Walcott, Yoshira Escárrega, Gilberto Barraza et Normand D’Amour.

Il y a dix ans, Ivan Grbonic avait réalisé son premier long métrage, Roméo Onze, qui avait reçu un excellent accueil critique. Les oiseaux ivres est un film que le cinéaste a co-écrit avec Sara Mishara qui en signe également la direction photo.

Au TIFF, le film sera présenté dans la section Platform consacrée aux réalisateurs avec une vision d’avant-garde. On y retrouvera entre autres le long métrage Arthur Rambo de Laurent Cantet.

Par ailleurs, les dirigeants du TIFF ont aussi dévoilé les 38 œuvres de la programmation des courts métrages. Parmi les titres retrouvés, on note entre autres Lolos (Boobs) de Marie Valade, Fanmi de Carmine Pierre-Dufour et Sandrine Brodeur-Desrosiers, Ousmane de Jorge Camarotti. Zacharias Kunuk, dont le film Atanarjuat, la légende de l’homme rapide avait remporté une pluie de prix, dont la Caméra d’Or à Cannes, en 2001, présentera aussi un court métrage intitulé Angakusajaujuq – The Shaman’s Apprentice.

Le TIFF rendra aussi hommage au film Atanarjuat pour le 20e anniversaire de sa sortie.

Alanis Obomsawin

Enfin, dans la section des programmes spéciaux, le TIFF réserve tout un hommage à la cinéaste d’origine abénaquise Alanis Obomsawin avec une rétrospective intitulée Celebrating Alanis. Celle-ci, organisée en collaboration avec l’ONF, sera présentée dans le cadre du programme TIFF Cinematheque tenu au Bell Lightbox.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La cinéaste Alanis Obomsawin.

La rétrospective comprendra 19 titres dont la plus récente œuvre de la cinéaste, Honour to Senator Murray Sinclair. Avocat et juge du Manitoba, M. Sinclair est aussi un sénateur retraité. Il a aussi présidé la Commission de vérité et réconciliation et s’est prononcé sur de multiples questions concernant le sort des peuples autochtones du pays.

À propos d’Alanis Obowsawin, le directeur artistique et co-chef de la direction du TIFF, Cameron Bailey, déclare : « Alanis Obomsawin a souvent été décrite comme une cinéaste activiste. L’ensemble de son travail a mis l’accent sur la discrimination et les injustices mais aussi sur la force et la résilience des Autochtones. C’est un honneur de célébrer son travail à travers cette rétrospective.

La 46e édition du TIFF aura lieu du 9 au 18 septembre.