Le prolifique réalisateur d’origine britannique Ridley Scott recevra le prix Cartier Glory honorant la carrière d’un cinéaste à l’occasion de la 78e édition de la Mostra de Venise, qui aura lieu du 1er au 11 septembre.

André Duchesne La Presse

Ce prix sera remis pour la première fois cette année et souligne l’arrivée du célèbre joaillier parisien comme partenaire principal du Festival international du film de Venise. Dans un communiqué émis il y a quelques jours, on soulignait que ce prix salue une personnalité pour sa contribution « particulièrement originale » à l’industrie du cinéma.

Ridley Scott, homme aux mille projets, a entre autres réalisé les films Blade Runner, Alien, Gladiator, 1492, Thelma & Louise et Seul sur Mars. Il sera à Venise pour présenter en première mondiale son nouvel opus, The Las Duel, film épique campé au Moyen-Âge et mettant en vedette Matt Daman, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck.

La cérémonie de la remise du prix Cartier Glory aura lieu le 10 septembre à la Sala Grande de Venise.

Johnny Depp à San Sebastian

Par ailleurs, le comédien, réalisateur et producteur américain Johnny Depp recevra le prix Donostia saluant l’ensemble de sa carrière à l’occasion de la 69e édition du Festival international de cinéma de San Sebastian (SSIFF).

PHOTO ERIC GAILLARD, ARCHIVES REUTERS Johnny Depp

La récompense, qualifiée de plus haute distinction par les dirigeants de l’évènement, lui sera remise le 22 septembre au cours d’une cérémonie à l’auditorium Kursaal de la ville espagnole.

Dans un communiqué de presse, le festival souligne que Depp est l’un des acteurs les plus talentueux et versatile du cinéma contemporain. On salue autant son travail dans Edward Scissorhands de Tim Buron que dans Arizona Dream d’Emir Kusturica, Dead Man de Jim Jarmusch et bien sûr la franchise Pirates des Caraïbes où il incarnait le célèbre Capitaine Sparrow.

Depp en sera à sa troisième visite à San Sebastian dont le festival a lieu du 17 au 25 septembre. Quelques jours plus tôt, le film City of Lies dans lequel il tient la vedette doit être projeté au Festival du cinéma américain de Deauville en France.

Au cours des derniers mois, Depp a retenu l’attention pour ses démêlées judiciaires avec son ex-épouse Amber Heard qui l’a accusé de violences conjugales.