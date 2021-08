Les robots de Transformers prennent leurs aises à Montréal. Le tournage du 7e opus de la franchise américaine, qui s’est entamé début juillet, va bon train.

Léa Carrier La Presse

Mardi, l’équipe de production avait mis le cap sur le centre-ville, près du Vieux-Port. Trois quadrilatères compris entre les rues McGill et Saint-Pierre, ainsi que Notre-Dame et Saint-Jacques, étaient barrés. D’énormes projecteurs pointaient en direction du Crew Collective Café, qui tiendra lieu de décor pour les prochains soirs de tournage.

Peu de détails ont jusque là été révélés sur le nouveau chapitre de la série blockbuster. On sait qu’il s’appelle Transformers : Rise of the Beasts et que Steven Caple Jr. en assure la réalisation. Optimus Prime, héros de la franchise, sera également de retour aux côtés des acteurs Anthony Ramos et Dominique Fishback. Le film se déroulera en 1994 et se déplacera entre New York et le Machu Picchu.

Transformers n’est pas la seule mégaproduction à avoir élu domicile à Montréal cet été. Le mois dernier, la rue Sainte-Catherine a hébergé le tournage de Disappointment Blvd, un film d’horreur américain mettant en vedette Joaquin Phoenix.

Selon nos informations, le tournage de Transformers se poursuivra en sol montréalais jusqu’à la fin septembre.