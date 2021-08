Les films québécois continuent de bien figurer au box-office estival, avec Le Guide de la famille parfaite qui s’accroche au deuxième rang du palmarès et la nouveauté Sam qui arrive en quatrième position des films les plus regardés lors du dernier week-end de juillet.

Pierre-Marc Durivage La Presse

À sa quatrième semaine sur les écrans des cinémas et ciné-parcs, le film mettant en vedette Louis Morissette a récolté 176 904 $, portant le total de ses recettes à plus de 1,35 million. La réalisation de Ricardo Trogi a toutefois été détrônée par Jungle Cruise, le nouveau film de Disney s’imposant avec des recettes de 624 567 $, troisième total hebdomadaire le plus élevé de la saison pour un film présenté au Québec après Rapides et Dangereux 9 : La Saga et Black Widow.

De son côté, Sam a bien fait à son premier week-end. Le film de Yan England a enregistré des ventes de 133 557 $, montant porté à 210 939 $ quand on ajoute les recettes des représentations du mercredi et du jeudi précédents.

C’est Space Jam : une nouvelle ère qui est arrivé le week-end dernier en troisième position du box-office québécois avec des ventes de billets de 158 209 $, portant son total à 1,29 million en trois semaines sur nos écrans. Le top 5 est complété par Anormal, le nouveau drame fantastique de M. Night Shyamalan récoltant 115 822 $ pour le week-end du 30 juillet au 1er août.