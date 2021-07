Trois films de Denis Côté, Bestiaire, Vic+Flo ont vu un ours et Boris sans Béatrice, seront diffusés en août sur le canal Criterion, a annoncé le célèbre distributeur américain dans un communiqué traitant de sa programmation mensuelle émis plus tôt aujourd’hui.

André Duchesne La Presse

Les œuvres sont présentées sous le titre « Animal Nature » et Denis Côté est décrit comme un « prolifique cinéaste Canadien-français fasciné par des personnages excentriques et des situations imprévisibles ».

La sélection de ses films sera disponible à compter du 19 août.

Dans sa programmation de films du mois d’août, Criterion présentera des œuvres de John Huston, Michelle Parkinson, Jacques Deray (La piscine), Kiyoshi Kurosawa (To The Ends of the Earth), ainsi que des lomngs métrages consacrées à Josephine Baker et Jean Harlow, pour ne nommer que ceux-là.

Une autre section proposera une sélection de films choisis par le réalisateur Richard Linklater (Boyhood et la série des Before).

On peut s’abonner en ligne sur Criterion Channel à l’adresse internet criterionchannel.com.