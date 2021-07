Cinéma

Un premier rôle au cinéma pour Elisapie Isaac

L’auteure-compositrice-interprète Inuk Elisapie Isaac va tourner son premier long métrage au cinéma. Elle fait partie de la distribution du film d’horreur intitulé V F C et réalisé par Charles-Stéphane (C. S.) Roy. Le film est produit par Roy et Stéphanie Morissette, le duo de producteurs derrière un autre film de genre québécois, Les affamés, de Robin Aubert.