La deuxième saison du festival de courts métrages queer du Canada, organisé par l’équipe d’Image+Nation, aura lieu du 15 au 18 juillet.

Luc Boulanger La Presse

Le Festival Courts Queer, le premier du genre au Québec, présentera les œuvres de cinéastes queer du monde entier et sera disponible en ligne partout au pays. En plus d’offrir des séances de questions-réponses, des rencontres avec les cinéastes, des discussions et des activités de réseautage innovantes.

« Un court métrage représente bien plus qu’une simple carte de visite pour le premier long métrage du cinéaste. C’est un moment, une pensée, une capsule temporelle étroitement tissée qui mérite d’être diffusée et exposée au grand public. Nous pensons qu’il est grand temps que le court métrage soit célébré et qu’on lui accorde la vitrine qu’il mérite », résument dans le communiqué les organisatrices de l’évènement, Charlie Boudreau et Kat Setzer.

La programmation, offerte dans le nouvel espace virtuel, est disponible ici : image-nation.org/festival-courts-queer/. Pour en savoir plus sur le festival LGBTQ+Image+Nation qui existe depuis 34 ans, consultez le site image-nation.org.