Les Fantastiques Week-ends du cinéma québécois, tenus dans le cadre du Festival Fantasia, présenteront cinq longs métrages québécois et plus de 90 courts métrages.

Marissa Groguhé La Presse

Les longs métrages seront projetés en première à cette occasion, dès le 5 août. Parmi eux, Brain Freeze, de Julien Knafo, film d’ouverture de cette 25e édition de Fantasia.

Maria, premier long métrage d’Alec Pronovost, mettant en vedette Mariana Mazza, sera également à l’affiche, tout comme We are the menstruators, de Nadia G, Opération Luchador, d’Alain Vézina et Dreams on Fire, réalisé par Philippe McKie.

Une version restaurée par Éléphant du film Finalement… de Richard Martin (1971), sera également projetée.

Deux courts métrages d’animation produits à l’ONF, Chroniques du Centre-Sud et Le syndrome de la tortue, seront présentés en primeur mondiale.

Chroniques du Centre-Sud est signé par Richard Suicide, tandis que Le syndrome de la tortue est de Samuel Cantin. Les deux œuvres seront projetées en compétition, le 6 août. En tout, 90 courts métrages sont inscrits à la programmation. Trois séances de programmes courts seront présentées en ligne, mais également au Cinéma du Musée et à la Place de la Paix.

Plus de 40 000 $ en argent et en services seront remis par un jury à des cinéastes de courts métrages issus de la sélection.