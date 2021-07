Spencer, long métrage de Pablo Larraín dans lequel Kristen Stewart interprète Lady Diana, sera présenté en première mondiale à la Mostra de Venise, a appris Variety lundi.

Coralie Laplante La Presse

Si la situation épidémiologique le permet, le Festival international du film de Venise se déroulera à partir du 1er septembre. Le film prendra l’affiche dans les cinémas en 2022, pour commémorer le 25e anniversaire de la mort de Diana Spencer.

Campé au début des années 1990, le film s’attarde aux vacances de Noël lors desquelles la princesse a pris la décision de mettre fin à son mariage avec le prince Charles. Le couple royal a annoncé sa séparation en 1992, avant de divorcer officiellement en 1996.

L’action se déroule dans la Sandringham House, résidence de la famille royale située dans le comté de Norfolk, à quelques kilomètres au nord de Londres.

Aux côtés de Kristen Stewart, bien connue pour ses rôles dans Twilight et Still Alice, c’est l’acteur britannique Jack Farthing qui tient le rôle du prince Charles. Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris partagent aussi l’écran avec le duo.

Ce n’est pas la première fois que Pablo Larraín s’attarde à un personnage féminin qui a marqué l’histoire. En 2016, Jackie, film dans lequel Natalie Portman interprète la femme du président John F. Kennedy, avait décroché quatre nominations aux Oscars.

Avec les informations de Variety