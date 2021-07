L’adresse demeure la même, mais le site a pris tout un coup de jeune.

André Duchesne La Presse

Grâce au travail de l’équipe en design de l’organisme Deux Huit Huit, la Cinémathèque québécoise a lancé ce matin un nouveau site internet au look nettement plus dynamique que le précédent.

Deux Huit Huit, dit-on dans un communiqué, a « su créer une plateforme numérique flexible et intuitive en phase avec l’identité de l’institution ». Le contenu du site a aussi été bonifié, notamment dans l’accès aux collections.

On remarque que la page d’ouverture du site met très bien en valeur la programmation des films à voir le jour même et durant la semaine. On peut aussi télécharger la grille-horaire mensuelle.

Un onglet consacré aux collections de l’institution, qui possède 480 000 œuvres et items de toutes sortes, est divisé en sept segments où il fait bon fureter. Par exemple, dans la section « Cinéma international » de cet onglet, on peut voir de nombreuses photos consacrées au cinéma de Fellini.

Cette cure de rajeunissement coïncide avec le récent lancement du grand cycle estival de projections de films qui est cette année consacré à la musique.

« Ce nouveau site permet une meilleure intégration de nos collections et de notre programmation en donnant un accès plus direct aux ressources, aux documents et à l’expertise qui font de la Cinémathèque un lieu favorisant la connaissance du cinéma », indique le directeur général Marcel Jean dans le même communiqué.