Critiques

Summer of Soul

Devoir de mémoire ★★★★

À l’été 1969, la même année que Woodstock et Stonewall, un important festival de la musique et de la fierté noire s’est tenu à New York. L’évènement avait tout pour marquer la mémoire collective des Américains. Or, il est tombé dans l’oubli. Ce documentaire exceptionnel vient réparer cette injustice.