Il faudra patienter après la saison des Fêtes pour enfin voir Downton Abbey 2, la suite du film adapté de la populaire série télé britannique. La direction des studios Focus Features en a reporté la sortie du 22 décembre 2021 au 18 mars 2022, a annoncé vendredi le magazine Variety.

Luc Boulanger La Presse

En tournage depuis le début du mois de mai, Downton Abbey 2 est réalisé par Simon Curtis (Marilyn), d’après un scénario de Julian Fellowes, le créateur de la série en 2010. Les amateurs des intrigues aristocratiques de la famille Crawley retrouveront les figures familières de la série et du premier long métrage : Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern Michelle Dockery, Jim Carter et Joanne Froggatt… Et de nouveaux acteurs qui s’ajoutent à la distribution originale, dont Hugh Dancy, Laura Haddock, l’actrice française Nathalie Baye et le populaire acteur Dominic West (The Wire, The Hour, The Affair).

Rappelons que le premier film lancé en 2019 a récolté d’impressionnantes recettes au box-office international, soit près de 200 millions de dollars américains. Dans ce premier opus, les Crawley avaient reçu la visite surprise du Roi et de la Reine d’Angleterre, un évènement qui a bouleversé autant la famille que ses loyaux domestiques. Le synopsis de Downton Abbey 2, toujours en production, n’a pas encore été dévoilé.