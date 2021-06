Pour souligner les six décennies de pratique de René Derouin, Patrick Bossé a réalisé Territoires des Amériques, un film projeté à 360 degrés en dôme, consacré à l’œuvre du célèbre artiste multidisciplinaire.

Marc-André Lussier La Presse

Empruntant la forme du road movie, le document s’articule autour des créations de Derouin en lien avec les lieux clés de son cheminement : la vie dans sa terre natale au Québec, les allers-retours entre le Québec et sa terre d’accueil au Mexique, les exils partout dans le monde, sans oublier un passage dans le Grand Nord. À mi-chemin entre le film d’art et le documentaire expérimental, Territoires des Amériques allie aussi animation graphique et prise de vues réelles.

La particularité de ce document réside non seulement dans sa forme, mais aussi dans son mode de diffusion. Territoires des Amériques est en effet la première production de Hubblo, nouvelle société vouée à la diffusion et à la distribution de contenus immersifs, d’installations, d’expériences interactives, de réalité virtuelle et augmentée. Hubblo a d’ailleurs fait l’acquisition de dômes mobiles pouvant être installés dans différents lieux.

Territoires des Amériques commence sa tournée du Québec, qui s’étirera jusqu’en 2023, le 30 juin à Sorel-Tracy, où cette production, d’une durée de 45 minutes, sera présentée tout l’été sous le dôme Statera. L’œuvre sera ensuite à l’affiche dans la ville de Mont-Tremblant au mois d’octobre, à Montréal au mois de novembre, puis à Rouyn-Noranda à l’hiver 2022.