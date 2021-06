Kaamelott – Premier volet est le premier long métrage d’une trilogie cinématographique qu’Alexandre Astier a conçue à partir de la série culte diffusée au cours des années 2000. Si l’on en juge par les commentaires sur les réseaux sociaux et les demandes de nos lecteurs, ce nouveau film, dont la date de sortie est prévue le 21 juillet en France, fait aussi l’envie des admirateurs de la série au Québec.

Marc-André Lussier La Presse

Ces derniers devront cependant faire preuve d’un peu de patience, aucune entente de distribution pour le territoire québécois n’ayant encore été conclue.

Selon le bruit qui court dans le milieu, la somme colossale qu’on exige en échange des droits d’exploitation ne serait pas vraiment à la portée des distributeurs locaux. Du moins, pour le moment.

En attendant, le public québécois peut se rabattre sur une bande-annonce lancée lundi en France.

Situant son intrigue 10 ans après la fin de la sixième et dernière saison de la série, Alexandre Astier, qui signe le scénario et la réalisation du long métrage, fait lui-même partie d’une distribution imposante, dans laquelle on note en outre les présences d’Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac, Lionel Astier, Antoine de Caunes et Sting.