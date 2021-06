Will Smith lancera Will le 9 novembre.

L’acteur, producteur et rappeur américain Will Smith va lancer le 9 novembre son autobiographie intitulée Will, a annoncé dimanche sa maison d’édition, Penguin Press.

Coralie Laplante La Presse

« Ça a été un travail d’amour, j’ai travaillé dessus pendant les deux dernières années, et c’est enfin prêt », a déclaré l’acteur dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, où il dévoile la couverture de son livre.

Will Smith a coécrit ses mémoires avec l’auteur Mark Manson, derrière le livre L’art subtil de s’en foutre.

L’autobiographie abordera la vie personnelle et professionnelle de Will Smith. L’homme connu pour ses rôles dans Men in Black et The Fresh Prince of Bel-Air, a remporté quatre Grammy au cours de sa carrière.

« Je vous vois tous passer vos précommandes en avance pour mon livre, merci ! », a écrit Will Smith sur les réseaux sociaux dimanche.

L’acteur va également enregistrer une version audio de Will.

La page couverture des mémoires du rappeur a été réalisée par l’artiste de La Nouvelle-Orléans Brandan « Bmike » Odums. Le peintre est particulièrement reconnu pour sa création de murales.

À sa sortie, le livre sera uniquement disponible en anglais.

Avec l’Associated Press