Dune, le film très attendu de Denis Villeneuve, sera lancé le 3 septembre à la Mostra de Venise, hors compétition. Cette présentation marquera le retour du cinéaste québécois dans la Cité des Doges, 11 ans après la présentation d’Incendies, et cinq après celle d’Arrival, toutes deux couronnées de succès.

Marc-André Lussier La Presse

Rappelons que la sortie de cette adaptation cinématographique du roman mythique de Frank Herbert, retardée d’un an à cause de la pandémie, est maintenant prévue le 1er octobre en Amérique du Nord. Elle sera cependant à l’affiche deux semaines plus tôt dans certains pays européens, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède et quelques autres. Timothée Chalamet, qui tient le rôle de Paul Atreides, est entourée d’une imposante distribution, de laquelle font notamment partie Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, Oscar Isaac et Charlotte Rampling.

Bien que l’ensemble de la programmation ne soit pas encore dévoilée, la sélection dans la compétition officielle de The Power of the Dog, de Jane Campion, est par ailleurs aussi confirmée. Cette adaptation du roman de Thomas Savage, par la réalisatrice de The Piano, compte notamment le Québécois Roger Frappier parmi ses producteurs. Benedict Cumberbatch, Kirstern Dunst et Jesse Plemons en sont les têtes d’affiche.

Le cinéaste Bong Joon-ho (Parasite) présidera le jury chargé de décerner le Lion d’or. La Mostra de Venise aura lieu du 1 au 11 septembre dans sa formule habituelle, c’est-à-dire en présentiel.