Cinéma

Une nouvelle boutique Harry Potter à New York

(New York) Affublés de chapeaux pointus et robes de sorciers de Poudlard, des centaines de fans ont avalé jeudi de la « Bièraubeurre » et pris la pose dans les chaussures de Hagrid le géant, lors de l’ouverture, à New York, du plus grand magasin consacré à l’univers de Harry Potter du monde.