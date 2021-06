Le long métrage La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette a remporté jeudi soir trois prix Iris au gala Artisans, premier volet du gala Québec Cinéma saluant l’excellence du cinéma québécois.

André Duchesne

La Presse

Le film est reparti avec les trophées de la meilleure distribution des rôles, du meilleur montage et de la meilleure coiffure. Trois autres films, Le Club Vinland, Souterrain et le documentaire Errance sans retour sont repartis avec deux prix chacun alors que le long métrage The Song of Names de François Girard a reçu le convoité prix Iris du film s’étant le plus illustré hors Québec.

Mettant en vedette Tim Roth, Clive Owen et Jonah Hauer-King, The Song of Names raconte l’histoire d’un critique musical qui, en 1986, tente de retrouver la trace d’un ami d’enfance et violoniste doué dont la famille a été victime de l’Holocauste. Le film avait eu sa première mondiale au TIFF en septembre 2019.

De Benoit Pilon, Le club Vinland a obtenu les prix Iris de la meilleure direction artistique et des meilleurs costumes. Souterrain de Sophie Dupuis décroche de son côté les titres pour la meilleure direction photographique et du meilleur son.

Le documentaire Errance sans retour de Mélanie Carrier et Olivier Higgins poursuit son incroyable parcours avec l’attribution des prix de la meilleure direction de la photographie et du meilleur montage pour un film documentaire.

PHOTO FOURNIE PAR LE GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA Errance sans retour de Olivier Higgins et Mélanie Carrier a été récompensé.

Partout où elle passe, cette œuvre consacrée au camp de Kutupalong (Bangladesh) où s’entassent des centaines de milliers de réfugiés rohingya ayant fui la Birmanie récolte des prix. Le mois dernier, le film a été désigné meilleur documentaire au gala des prix Écrans canadiens.

Jeudi soir, d’autres films sont repartis avec un prix. Ce sont : Jusqu’au déclin de Patrice Laliberté (meilleurs effets visuels), My Salinger Year de Philippe Falardeau (meilleure musique originale), Blood Quantum (meilleurs maquillages), Prière pour une mitaine perdue (meilleur son, film documentaire) et Sisters : Dream & Variations (meilleure musique originale, film documentaire).

Par ailleurs, un prix Hommage a été remis à la maison de production ACPAV (Association coopérative de productions audiovisuelles) qui célèbre cette année son 50e anniversaire de fondation. On doit à cette maison de production des films tels Le vendeur de Sébastien Pilote, Antigone de Sophie Desraspe et la série des Elvis Gratton de Pierre Falardeau et Julien Poulin.

Dimanche : le gala Québec cinéma

Le gala Artisans est voué à l’excellence dans les domaines techniques du cinéma. Le comédien, metteur en scène et animateur Didier Lucien était à l’animation de la soirée des Artisans qui, comme de coutume, avait lieu au Ausgang Plaza. L’évènement était présenté en direct sur les ondes d’ICI ARTV.

PHOTO FOURNIE PAR LE GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA Le comédien, metteur en scène et animateur Didier Lucien assurait l’animation de la soirée des Artisans.

Tous les artisans du cinéma ont un second rendez-vous dimanche soir pour le gala Québec Cinéma consacré aux catégories de pointe. Il aura lieu à compter de 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ.

La comédienne Geneviève Schmidt assurera l’animation de la soirée. Plusieurs artistes dont Joséphine Bacon, Émilie Bibeau, Pierre Curzi, Colm Feore, Rémy Girard, Didier Lucien et la nageuse olympique Katerine Savard, vedette de Nadia, Butterfly, seront présents pour l’annonce des gagnants et la remise des trophées.

Rappelons que le long métrage La déesse des mouches à feu arrivait en tête des nommés avec 16 sélections, suivi de Souterrain (13), Le club Vinland (13), My Salinger Year (11) et Target Number One de Daniel Roby (10). Les chiffres indiqués sont relatifs aux sélections dans les deux galas.