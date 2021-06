Un des acteurs français les plus doués de sa génération va interpréter l’un des plus grands hommes de théâtre de la fin du 20e siècle. En effet, Louis Garrel sera Patrice Chéreau dans Les Amandiers, le prochain film de Valeria Bruni-Tedeschi.

Luc Boulanger

La Presse

Ce long métrage racontera l’itinéraire de quatre jeunes comédiens et comédiennes dans les années 1980. Comme l’indique son titre, les intrigues du film se dérouleront autour de l’école du théâtre des Amandiers de Nanterre, en banlieue de Paris, fondée par Chéreau, et dirigée par Pierre Romans. Aux côtés de Louis Garrel, on retrouvera aussi Micha Lescot (Romans), ainsi que Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer et Léna Garrel.

« Le regard que Patrice Chéreau portait sur nous était une lumière. C’est pour ce regard d’amour que je voulais faire ce métier et que je continue à aimer le faire », a déclaré la réalisatrice, qui a elle-même fréquenté la célèbre école de Chéreau, en entrevue à Arte.

Le tournage a commencé lundi dans la région parisienne. Il se déplacera ensuite à New York, où le metteur en scène Patrice Chéreau a aussi voyagé avec l’auteur Bernard-Marie Koltès, décédé des suites du sida en 1989. Aucune date de sortie n’a été annoncée.