(Washington) Le film d’horreur A Quiet Place Part II a fait des débuts en fanfare dans les salles obscures nord-américaines ce week-end, avec des chiffres inédits depuis le début de la pandémie, au moment où la levée des restrictions sanitaires aux États-Unis entraîne la réouverture des cinémas.

Agence France-Presse

Avec plus de 58 millions de dollars projetés pour ses quatre premiers jours d’exploitation aux États-Unis et au Canada, selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations, la suite du film à succès de 2018 représente une lueur d’espoir pour l’industrie du cinéma, durement frappée comme d’autres par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Les chiffres définitifs sont attendus mardi, au lendemain de Memorial Day, jour férié aux États-Unis.

Œuvre de l’acteur-réalisateur John Krasinski, le film suit la même famille que l’opus original dans un monde post-apocalyptique, peuplé de monstres qui se repèrent grâce aux sons.

A Quiet Place Part II devance le Cruella des studios Disney, ayant également réalisé une bonne entrée au box-office, avec quelque 27 millions de dollars projetés pour la période allant de vendredi à lundi.

L’histoire des origines de la méchante des 101 Dalmatiens, incarnée ici en prises de vue réelles par l’actrice Emma Stone, est également disponible aux États-Unis sur la plateforme de diffusion en continu Disney+.

Les débuts encourageants du film au cinéma sont donc d’autant plus perçus par l’industrie comme un bon signe de la reprise économique du grand écran.

Loin derrière ces deux nouveaux entrants, le dernier-né de la saga des films d’horreur Saw, Spiral, devrait engranger trois millions de dollars au cours du long week-end pour sa troisième semaine d’exploitation, portant son total à un peu plus de 20 millions.

Wrath of Man, l’histoire d’un convoyeur de fonds au passé trouble, réalisé par le Britannique Guy Ritchie et avec son compatriote Jason Statham en tête d’affiche, talonne Spiral avec 2,75 millions de dollars pour sa quatrième semaine dans les salles (22,7 millions au total).

Les autres chiffres provisoires du box-office nord-américain :

5- Raya and the Last Dragon : 2,4 millions de dollars (51,3 millions depuis sa sortie 13 semaines auparavant)

6- Godzilla vs Kong : 1 million (98,3 millions en neuf semaines)

7- Dream Horse : 0,8 million (1,9 million en deux semaines)

8- Those Who Wish Me Dead : 0,6 million (6,8 millions en trois semaines)

9- Mortal Kombat : 0,3 million (41,9 millions en six semaines)