Virginie Efira et Albert Dupontel dans Adieu les cons. Ce film d’Albert Dupontel a reçu sept trophées Césars, dont ceux remis au meilleur film et à la meilleure réalisation.

L’arrivée des beaux jours marque aussi la réouverture des salles de cinéma sans la contrainte d’un couvre-feu. Pour guider les cinéphiles, La Presse braque ses projecteurs sur 12 des longs métrages les plus attendus de la belle saison.

Marc-André Lussier

La Presse

Adieu les cons

Après Au revoir là-haut, Albert Dupontel est revenu au style qui a déjà fait sa marque grâce à des films comme Bernie ou 9 mois ferme. Mettant en vedette Virginie Efira, Adieu les cons est une tragédie burlesque dans laquelle une jeune femme malade part à la recherche de l’enfant qu’elle a abandonnée alors qu’elle avait 15 ans. Hommage assumé à Brazil, de Terry Gilliam, Adieu les cons a triomphé à la cérémonie des Césars, remportant pas moins de sept trophées, dont ceux remis au meilleur film et à la meilleure réalisation.

En salle le 25 juin.

Beans

Lancé au festival de Toronto l’an dernier, présenté ensuite à la Berlinale et aux Rendez-vous Québec Cinéma, Beans est le premier long métrage de fiction de Tracey Deer. La réalisatrice, qui a grandi dans la communauté mohawk de Kahnawake, s’est inspirée de sa propre jeunesse pour raconter la tristement célèbre crise d’Oka, en 1990, à travers les yeux d’une jeune fille de 12 ans. Récent gagnant du Prix Écrans canadiens du meilleur film, Beans illustre les conséquences qu’a eues ce drame explosif dans la construction d’une jeune personne soudainement confrontée à des moments d’extrême tension sociale et à la haine.

En salle le 2 juillet.

Black Widow

Ce film, construit autour du personnage de Natasha Romanoff, se situe entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War dans la chronologie des films de l’univers Marvel. Plus de 10 ans après son entrée au cinéma dans Iron Man 2, Black Widow a droit à son propre long métrage solo, dont la réalisation a été confiée à l’Australienne Cate Shortland (Berlin Syndrome), qui signe ici sa toute première superproduction hollywoodienne. Scarlett Johansson reprend du service, entourée cette fois de Rachel Weisz, Florence Pugh et David Harbour.

Le 9 juillet en salle et à l’achat sur Disney+.

Brain Freeze

Choisi pour ouvrir le 25e festival Fantasia de Montréal le 5 août, Brain Freeze est un film de zombies apocalyptique québécois. Mettant en vedette Roy Dupuis, Iani Bédard et Marianne Fortier, ce premier long métrage en solo de Julien Knafo relate la vie tourmentée des habitants de L’Île-aux-Paons, en proie à des attaques de zombies sanguinaires depuis qu’a été utilisé un fertilisant permettant de modifier génétiquement le gazon d’un terrain de golf huppé. Jean Barbe cosigne avec le cinéaste le scénario de cette comédie d’horreur pour laquelle une distribution imposante a été mise à contribution.

En salle le 13 août.

Le guide de la famille parfaite

Après Le mirage, Louis Morissette et Ricardo Trogi refont équipe pour Le guide de la famille parfaite. Dans cette comédie, dont l’intrigue est campée au sein d’une famille recomposée, on aborde la question de la parentalité dans une société orientée vers l’ultraperformance. Louis Morissette, qui a eu l’idée de ce film, cosigne le scénario avec Jean-François Léger et François Avard, en plus de donner la réplique à Catherine Chabot, Émilie Bierre et Xavier Lebel. Le guide de la famille parfaite prend l’affiche en salle au Québec le 14 juillet. Il est à noter que Netflix en a acquis les droits d’exploitation pour le marché international.

En salle le 14 juillet.

Maria

Après Ferme ta gueule – Le film, Mariana Mazza retrouve le réalisateur Alec Pronovost pour Maria, film dont elle a écrit le scénario avec sa complice Justine Philie. L’humoriste québécoise y incarne une jeune trentenaire paumée qui, quand sa mère mourante la supplie de faire quelque chose de son existence, tente de prendre sa vie en main en devenant remplaçante dans une école secondaire. Florence Longpré, Korine Côté et Alice Pascual font aussi partie de la distribution de ce film dont la première mondiale aura lieu dans le cadre du festival Fantasia de Montréal.

En salle le 20 août.

OSS 117 – Bons baisers d’Afrique

La franchise OSS 117 fait peau neuve avec ce troisième volet, pour lequel Nicolas Bedos (La belle époque) a pris le relais de Michel Hazanavicius à la réalisation. L’intrigue tourne cette fois autour d’une mission « plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais », pour laquelle l’ineffable Hubert Bonisseur de La Bath (Jean Dujardin) est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001 (Pierre Niney). Le titre original, Alerte rouge en Afrique noire, a été remplacé par Bons baisers d’Afrique pour le marché québécois.

En salle le 4 août.

Pinocchio

Roberto Benigni a fait son grand retour dans cette version que propose Matteo Garrone (Dogman) de Pinocchio, conte qu’il connaît lui-même en long et en large, ayant en outre signé lui aussi une adaptation cinématographique en 2002. L’acteur se glisse cette fois dans la peau de Geppetto, modeste menuisier sculpteur dont l’ambition est de créer la plus belle marionnette du monde. Avec sobriété, Benigni traduit magnifiquement la dévotion que met l’homme mûr pour faire de Pinocchio, adorablement interprété par Federico Ielapi, le fils qu’il n’a jamais eu.

En salle le 11 juin.

Respect

Écrit par Tracey Scott Wilson (Fosse/Verdon) et Callie Khouri (Thelma & Louise), le scénario de Respect retrace la vie d’Aretha Franklin, depuis son enfance passée à chanter dans la chorale de l’église de son père jusqu’à son ascension au sommet de son art. Jennifer Hudson, lauréate d’un Oscar en 2007 grâce à sa performance dans Dreamgirls, se glisse dans la peau de la Queen of Soul dans ce film réalisé par Liesl Tommy, qui s’est notamment déjà distinguée dans le monde du théâtre. Forest Whitaker, Marlon Wayans et Mary J. Blige font aussi partie de la distribution.

En salle le 13 août.

SAM

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE Antoine Olivier Pilon et Mylène Mackay sont deux des têtes d’affiche de SAM, un film de Yan England.

Cinq ans après 1:54 et le très beau succès public alors obtenu, particulièrement auprès des jeunes, Yan England propose un thriller psychologique sportif en guise de deuxième long métrage à titre de scénariste et réalisateur. Mettant en vedette Antoine Olivier Pilon, déjà la tête d’affiche de 1:54, SAM relate le parcours d’un athlète de haut niveau, âgé de 22 ans, qui se retrouve au cœur d’un évènement dramatique aux répercussions tentaculaires insoupçonnées. La distribution compte en outre Stéphane Rousseau, qui incarne un professeur de cégep, Mylène Mackay, Milya Corbeil-Gauvreau et Pierre-Yves Cardinal.

En salle le 28 juillet.

Stillwater

Six ans après Spotlight, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2016, Tom McCarthy propose Stillwater, thriller tourné à Marseille. L’histoire, coécrite avec les scénaristes français Thomas Bidegain (Un prophète, Saint Laurent) et Noé Debré (Dheepan), relate le voyage d’un ouvrier américain de l’Oklahoma (Matt Damon) qui part à la rescousse de sa fille en France – un pays dont il ne connaît pratiquement rien – quand cette dernière se retrouve accusée de meurtre là-bas. Camille Cottin, la célèbre Andréa de la série Appelez mon agent (Dix pour cent en France), et Abigail Breslin en sont aussi les têtes d’affiche.

En salle le 30 juillet.

Tu te souviendras de moi

Dans Tu te souviendras de moi, la mémoire défaillante d’un historien réputé est confrontée à la mémoire collective d’une nation qui a du mal à se transmettre aux nouvelles générations. D’une certaine façon, le film d’Éric Tessier (5150 rue des Ormes et Junior majeur au cinéma ; Fugueuse à la télé) tente de rebâtir des ponts à travers la relation entre deux êtres issus d’époques complètement différentes. Mettant en vedette Rémy Girard, Karelle Tremblay, Julie Le Breton, David Boutin et France Castel, cette adaptation de la pièce de François Archambault sortira enfin, plus d’un an après la date prévue.

En salle le 6 août.