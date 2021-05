Cruella de Vil a toujours eu du style. Beaucoup de style. Son extravagante chevelure noir et blanc tout comme ses fabuleux manteaux de fourrure ont frappé l’imagination dès sa première apparition dans le film d’animation Les 101 dalmatiens, en 1961. Dans le film Cruella, qui raconte les origines de l’un des personnages les plus déviants de Disney, la mode fait partie intégrante de l’histoire. Au grand plaisir des deux actrices principales, Emma Stone et Emma Thompson.

Danielle Bonneau

La Presse

Deux femmes extrêmement fortes, aux garde-robes diamétralement opposées, s’affrontent dans Cruella, qui se déroule dans le milieu de la mode des années 1970, à Londres. D’un côté, Emma Thompson interprète l’élégante baronne von Hellman, un grand nom de la mode depuis des décennies, qui est emprisonnée dans des corsets aussi rigides que sa pensée. De l’autre, Emma Stone incarne Estella, qui s’affirme graduellement au moyen de tenues plus spectaculaires les unes que les autres en devenant Cruella. Définies par leurs vêtements, leur maquillage et leurs perruques, les deux artistes s’y sont donné à cœur joie, ont-elles révélé lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle La Presse a assisté.

PHOTO LAURIE SPARHAM, FOURNIE PAR DISNEY Emma Thompson interprète la baronne von Hellman au style symétrique et très ajusté. Elle a un aspect parfaitement sculpté.

« Chaque fois qu’Emma et moi arrivions sur le plateau, nous nous regardions et nous tournions l’une autour de l’autre, a révélé Emma Thompson. Nous étions des sculptures, de véritables œuvres d’art. »

Les corsets hyper serrés qu’elle a dû porter ne lui ont pas rendu la vie facile, surtout lorsqu’elle voulait aller à la salle de bains, a avoué la lauréate de deux Oscars (Howards End, Sense and Sensibility) avec beaucoup d’humour. « Les souliers ont constitué un réel défi, parce que je ne mets rien de plus haut que des chaussures de plage, a-t-elle précisé en riant. Je portais aussi des perruques. J’étais donc beaucoup plus grande que d’habitude. J’ai dû entrer et sortir de différents endroits de côté, et j’avais souvent trois chiens dalmatiens à mes pieds. Mais je dois dire que porter les fameux corsets a été pénible. Emma n’a pas eu ce problème, elle est aussi mince qu’un lys ! »

PHOTO FOURNIE PAR TSG ENTERTAINMENT Un aperçu de la robe que porte Cruella (Emma Stone) lorsqu’elle se présente avec un camion à ordures. La traîne de 40 pi (12 m) de long a été constituée avec des robes appartenant à la collection de la baronne von Hellman, datant de 1967.

Emma Stone, lauréate d’un Oscar (La La Land), a eu l’occasion de revêtir des créations époustouflantes, puisque son personnage cherche de façon fort créative à faire parler d’elle dans les journaux. Le film, réalisé par Craig Gillespie, explore d’ailleurs les origines de Cruella et son refus de se conformer aux attentes de la société dès sa jeunesse. « Ma tenue préférée, absolument aberrante, est la robe que je porte dans la scène avec le camion à ordures, parce qu’il y avait une traîne de 40 pi de long, a-t-elle révélé. La traîne n’était pas attachée à la robe, parce que j’aurais été incapable de bouger. Ils l’ont donc fixée à la dernière minute quand je suis montée dans le camion. C’était phénoménal. J’ai aussi beaucoup aimé la jupe insensée, avec laquelle je recouvre une auto. C’était épique, cela aussi. »

PHOTO LAURIE SPARHAM, FOURNIE PAR DISNEY Cruella (Emma Stone) porte évidemment un manteau à imprimé dalmatien. Signe des temps, il n’est pas fait de fourrure véritable.

« Ces moments étaient réels, a renchéri Emma Thompson. Tu es littéralement montée sur la voiture, tu as agrippé le tissu autour de toi et tu as répété la manœuvre un million de fois, parce que c’était difficile. Et que dire du camion à ordures qui démarre en entraînant derrière lui un amas de tissu en forme de serpent. J’aime que ces images n’aient pas été générées par ordinateur. »

Partie intégrante de l’histoire

Le film Cruella se déroule dans un contexte particulier, rappelant le choc des cultures qui a secoué le milieu de la mode londonien dans les années 1970, alors que les grands couturiers établis étaient mis au défi par des créateurs appartenant à des mouvements amenant une nouvelle forme d’énergie et d’esthétique.

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY Emma Stone interprète Cruella, dont le style évolue au gré de sa transformation.

La créatrice de costumes Jenny Beavan, lauréate de deux Oscars (A Room with A View, Mad Max – Fury Road), était adolescente à l’époque, a-t-elle dévoilé lors d’une autre conférence de presse virtuelle avec les artisans du film. Adorant se servir des vêtements pour raconter des histoires, elle s’est éclatée.

Le style de la baronne est très clair, empruntant un peu à Dior, à Balenciaga et aux autres grands couturiers des années 1950 et 1960. Elle est un peu dépassée. Son style est symétrique, très ajusté et hautain, tandis qu’on voit comment Estella se développe pour devenir Cruella. Jenny Beavan, créatrice de costumes

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY Emma Stone incarne Cruella, qui cherche (et réussit) à créer de l’effet.

« Je voulais donner à la baronne un aspect parfaitement sculpté, a pour sa part indiqué Nadia Stacey, designer à la coiffure et au maquillage. Elle s’est avérée une variation sur un même thème, avec une allure très structurée, alors qu’il y a un genre de chaos dans le cas de Cruella. Elle se cherche, elle fait des tests et elle joue avec des choses. Elle doit en plus se cacher de la baronne. Il devait y avoir une énorme différence entre les looks d’Estella et de Cruella. Le maquillage et les perruques sont devenus des outils efficaces pour tromper. »

Cruella arbore évidemment une chevelure noir et blanc, qui change au gré de son humeur et de ses caprices. Et elle ne s’habille que dans des teintes de noir, de blanc, de gris et de rouge. Il ne saurait en être autrement.

Cruella sera présenté en salle et sur Disney+ avec l’Accès Premium dès ce vendredi.