Le rachat de MGM n’y changera rien : No Time to Die, le prochain James Bond, sortira bel et bien au cinéma avant de pouvoir être vu au petit écran ou par d’autres moyens. Ses producteurs assurent aussi qu’il en sera de même pour les prochains épisodes de la franchise.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Nous sommes déterminés à continuer à faire des films de James Bond pour les salles de cinéma du monde entier », ont confirmé au magazine Variety Barbara Broccoli et Michael G. Wilson de la société londonienne Eon Productions.

No Time to Die, le dernier James Bond de l’acteur Daniel Craig, doit sortir en salle le 8 octobre prochain, 18 mois plus tard que prévu, en raison de la pandémie. La période durant laquelle sa diffusion sera réservée au cinéma n’est pas connue, mais il aboutira logiquement, tôt ou tard, sur la plateforme Amazon Prime Video.

MGM finance et distribue les films de la franchise James Bond, rappelle Variety. La famille Broccoli, propriétaire de Eon Productions, a toutefois le dernier mot sur plusieurs aspects créatifs et les plans de mise en marché des films, précise le magazine américain.