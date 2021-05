Le plus récent film d’Éric Tessier, Tu te souviendras de moi, adapté d’une pièce de François Archambault, sera présenté aux États-Unis sous le titre You Will Remember Me à compter de la fin de l’été ou au début de l’automne 2021.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Il y a peu de familles dans le monde que le vieillissement et la démence ne touchent pas, You Will Remember Me résonnera certainement auprès du public nord-américain », a dit dans un communiqué John Poole Jr., vice-président exécutif de Corinth Films, qui se spécialise dans la distribution de films d’art et d’essai étrangers et indépendants, en louant aussi l’interprétation de Rémy Girard dans le rôle principal.

Tu te souviendras de moi raconte le déclin d’Édouard, professeur d’histoire à la retraite et personnalité publique qui commence à perdre la mémoire. Il revisitera un passé oublié au contact d’une jeune fille « un peu rebelle et perdue » interprétée par Karelle Tremblay.

La distribution du film, coscénarisé par François Archambault et Éric Tessier, compte aussi Julie LeBreton, France Castel et David Boutin. Tu te souviendras de moi a été présenté en première mondiale à Sarajevo à l’été 2020. Rémy Girard a remporté le prix de l’interprétation masculine au Festival du film de Whistler en décembre pour ce rôle.