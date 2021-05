Les prochains films d’Anne Émond, Louise Archambault, Sophie Dupuis, Denys Arcand, Stéphane Lafleur, Robin Aubert et Francis Leclerc font partie des 14 longs métrages auxquels la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) accorde son soutien financier.

Marc-André Lussier

La Presse

Dans la liste dévoilée ce lundi, on remarque tout d’abord le retour de Denys Arcand. Le vétéran cinéaste tournera Testament, une comédie satirique dont le récit est construit autour d’un homme âgé qui, n’ayant plus foi en l’humanité, découvre de nouveaux repères. En toile de fond, une époque marquée par la rectitude politique, l’évolution identitaire, les protestations en tous genres, les scandales culturels, le militantisme et autres tempêtes médiatiques.

Parmi les autres productions dotées d’un budget de plus de 2,5 millions de dollars, signalons 23 décembre, une comédie romantique écrite par India Desjardins et réalisée par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi) ; Le temps d’un été, une comédie dramatique écrite par Marie Vien et réalisée par Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux) ; et Viking, une comédie de science-fiction coécrite par Éric K. Boulianne et Stéphane Lafleur, qui en signera la réalisation. Pour ce dernier, il s’agira d’un retour derrière la caméra, sept ans après Tu dors Nicole.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Stéphane Lafleur

Toujours du côté des productions dotées d’un budget de plus de 2,5 millions de dollars, la SODEC a aussi accordé son appui financier à Drag, le prochain film de Sophie Dupuis (Chien de garde, Souterrain). La meute, une réalisation d’Anne Émond (Jeune Juliette), est une adaptation de la pièce de Catherine-Anne Toupin, dont le scénario a été écrit par l’autrice elle-même. Le dernier repas, de Maryse Legagneur, relate les derniers jours d’un ancien prisonnier politique haïtien ; et Le plongeur, dont Francis Leclerc signera la réalisation, est l’adaptation cinématographique du roman de Stéphane Larue. Le scénario est cosigné par Éric K. Boulianne et le cinéaste.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Sophie Dupuis

Relevons par ailleurs le projet de Robin Aubert. Tu ne sauras jamais, dont le cinéaste a écrit le scénario avec Julie Roy, est un film directement inspiré de la pandémie et relate les efforts que fait un vieil homme confiné dans un CHSLD pour avoir des nouvelles de son amoureuse, qui vit aussi dans la même résidence.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Robin Aubert

Karnaval, d’Henri Pardo, Pas d’chicane dans ma cabane !, de Sandrine Brodeur-Desrosiers, Un goût amer d’éternité, de Dominique Chila et Samer Najari, La mécanique des frontières, de Hubert Caron-Guay, et La mort n’existe pas, un film d’animation de Félix Dufour-Laperrière, ont aussi eu l’aval de la SODEC.