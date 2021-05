Après Les Cowboys Fringants, c’est au tour des Trois Accords de lancer leur propre film au cinéma, Live dans le plaisir, qui sera à l’affiche à compter du 21 mai.

Peu de détails ont circulé, sinon une bande-annonce et quelques informations sur les réseaux sociaux. « Live dans le plaisir est une aventure musicale en haute (et très basse) définition », dit le groupe de Drummondville sur sa page Facebook. « Nos plus grands succès transportés dans l’univers de notre album, Beaucoup de plaisir. »

Live dans le plaisir est une réalisation de Louis-Philippe Eno, qui est aussi derrière L’Amérique pleure des Cowboys fringants – le film est d’ailleurs encore à l’affiche dans une cinquantaine de salles au Québec. Mais si le film des Cowboys a été tourné en extérieur, celui des Trois Accords semble être davantage une captation faite en studio.

Les Trois Accords ont par ailleurs repris la tournée et ont une dizaine de dates de spectacles prévues d’ici la fin du mois de juin.