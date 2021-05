Le film à succès d’Émile Gaudreault, Menteur, sera adapté en France. Le tournage a commencé ce lundi.

Josée Lapointe

La Presse

La comédie mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand, qui a récolté six millions au box-office en 2019, sera adaptée, réalisée et scénarisée par Olivier Baroux, et mettra en vedette Tarek Boudali et Artus.

« J’ai très hâte de voir le travail d’Olivier Baroux, un scénariste/réalisateur/acteur spécialiste en comédie. J’ai été séduit par son film Les Tuche, alors je suis ravi qu’il ait été choisi pour faire l’adaptation de Menteur », affirme dans un communiqué Émile Gaudreault.

« La découverte de la comédie hilarante et universelle d’Émile Gaudreault nous a immédiatement donné l’envie d’en faire un remake français », déclare Sidonie Dumas, productrice et directrice générale de la maison de production Gaumont, qui a été choisie pour mener à bien l’adaptation et qui est derrière des grands succès comme Intouchables et Le dîner de cons.

« Parmi les différentes sociétés et maisons de productions françaises intéressées à revisiter Menteur, c’est l’équipe de Gaumont […] qui nous a le mieux communiqué sa compréhension de l’histoire, dit par ailleurs la productrice québécoise Denise Robert. Ils ont présenté leur approche d’adaptation en démontrant une connaissance réelle des ressorts dramatiques et de la trame émotive qui parcourt le récit. »