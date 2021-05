Les Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) ont dévoilé vendredi soir les lauréats des Prix leur 39e édition, lors d’une cérémonie diffusée sur la page Facebook de l’organisme Québec Cinéma.

Luc Boulanger

La Presse

Rappelons que les prix des RVQC soulignent la qualité des œuvres de cinéastes et scénaristes québécois dans plusieurs catégories : fiction, documentaire, long et court métrages, websérie, film étudiant, etc. Cette année, 14 prix ont été remis.

Le jury a remis le Prix Gilles-Carle, qui honore un premier ou deuxième long métrage de fiction, à Bahman Tavoosi pour son drame poétique tournée en Bolivie, Los nombres de las flores.

Le Prix Pierre-et-Yolande-Perrault qui souligne la qualité d’un premier ou deuxième long métrage documentaire revient à Wintopia, de la réalisatrice Mira Burt-Wintonick. Et celui du Meilleur film franco-canadien, à Renée Blanchar pour son film Le silence. Une bourse de 10 000 dollars sera offerte aux cinéastes respectifs des ces deux prix.

De retour pour une troisième année, le prix du Jury en herbe, composé de 3 cinéphiles âgés de 16 à 18 ans, a récompensé la réalisatrice Sonia Bonspille Boileau pour son film Rustic Oracle.

Le Prix Jacques-Marcotte, remis par la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), pour le meilleur scénario de long métrage de fiction francophone, a été remis ex aequo à Sophie Dupuis, pour le scénario de Souterrain, et à Pascal Plante pour celui de Nadia, Butterfly. Ce dernier film a aussi obtenu le Prix Luc-Perreault/AQCC, remis par l’Association québécoise des critiques de cinéma.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le réalisateur Pascal Plante et la nageuse Katerine Savard, lors de la sortie du film Nadia, Butterfly, en septembre 2020.

Finalement, Isabelle Kanapé a récolté les hommages pour son œuvre d’art et d’expérimentation, Ka Tatishtipatakanit. La réalisatrice se mérite une bourse de 20 000 $ en services, offerte par les Productions Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM).

