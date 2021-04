La victoire historique de Chloé Zhao, qui a remporté l’Oscar de la meilleure réalisation, a été la cible de censure en Chine.

Léa Carrier

La Presse

Dimanche soir, Chloé Zhao est devenue la première femme de couleur sacrée meilleure réalisatrice pour son long métrage Nomadland, qui a lui-même remporté l’Oscar du meilleur film. Pourtant, en Chine, son pays d’origine, les médias d’État sont restés muets sur sa victoire, jusqu’à la censurer.

Sur les réseaux sociaux chinois, les articles et messages concernant la cérémonie et Mme Zhao ont été étouffés, ont rapporté plusieurs médias, dont le New York Times. Un mot-clic intitulé « Chloé Zhao remporte le prix de la meilleure réalisatrice » a également été censuré des plateformes numériques. Lorsque les utilisateurs inscrivaient le mot-clic, ils tombaient sur un message d’erreur indiquant que « conformément aux lois, règlements et politiques en vigueur, la page est introuvable ».

Même Douban, une application populaire auprès des cinéphiles, a interdit les recherches sur « Nomadland » et « Zhao Ting », déclarant que « les résultats de la recherche ne pouvaient pas être affichés conformément aux lois et règlements en vigueur ».

Certains utilisateurs ont eu recours aux initiales « zt » (Zhao Ting, son nom complet en chinois) pour parler d’elle sur les réseaux sociaux.

Controverse

Le Global Times, le journal officiel du Parti communiste chinois, a rompu le silence lundi après-midi pour exhorter Mme Zhao à jouer un « rôle de médiatrice » entre la Chine et les États-Unis et à « éviter d’être un point de friction ». « Nous espérons qu’elle pourra devenir de plus en plus mature », a écrit le journal dans un éditorial qui n’est plus accessible.

En mars, la réalisatrice avait été le centre d’une controverse pour des remarques qu’elle avait faites à un média américain en 2013, dans lesquelles elle critiquait la Chine comme un pays « où il y a des mensonges partout ». Le film, qui devait sortir le 23 avril en Chine, selon les médias locaux, n’a jamais été affiché en salle. Les mentions sur les réseaux sociaux chinois de son film avaient également été censurées.

