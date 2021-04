Chronique

Cinéma

93e soirée des Oscars

Une émission pénible

La cérémonie des Oscars, diffusée dimanche soir en direct de Union Station, à Los Angeles, a célébré une brochette de lauréats très méritants (vive Chloé Zhao, Frances McDormand et Nomadland !). Mais des discours interminables, un manque cruel de rythme, des lauréats répartis sur plusieurs continents, une quasi absence d’extraits de films, des œuvres qui ont été peu vues et une fin en queue de poisson (les meilleurs acteurs après le meilleur film ?!) ont donné lieu à une émission de télévision assez pénible. La Soirée des Oscars la plus ennuyeuse de tous les temps ? Je n’y étais pas en 1934, mais c’est possible.