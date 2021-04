(Los Angeles) La 93e cérémonie des Oscars sera présentée en direct dimanche soir dans une formule qui permettra cette année aux vedettes d’Hollywood de fouler le tapis rouge, mais dans le respect des consignes sanitaires.

Jake Coyle

The Associated Press

Les personnes de l’industrie cinématographique en nomination n’auront pas à porter un masque ou un couvre-visage durant l’essentiel de la cérémonie qui se déroulera à la gare Union Station à Los Angeles plutôt qu’au traditionnel Dolby Theatre.

Il n’y aura pas un maître de cérémonie, mais plusieurs présentateurs, dans un endroit sans public toutefois.

L’évènement fera donc contraste aux cérémonies virtuelles, comme celle des Golden Globes, qui récompense les films et séries télévisées américains, où les gagnants ont accepté leur prix de leur salon grâce aux moyens techniques qui ne fonctionnaient pas bien.

Les organisateurs de la 93e cérémonie des Oscars espèrent pouvoir ramener ainsi un peu de glamour dans l’évènement, même s’il n’y aura pas de foule à proximité du tapis rouge et qu’un nombre très limité de représentants des médias sera autorisé sur place.

La tenue de gala sera de mise et des émissions télévisées précéderont la cérémonie en après-midi et en début de soirée, notamment avec des prestations préenregistrées des cinq nominations pour la meilleure chanson originale.

Le réalisateur de la soirée Steven Soderbergh promet une télédiffusion dont la formule a été revampée, où l’évènement ressemblera davantage à un film, selon lui.

Les acteurs vedettes Halle Berry, Harrison Ford, Rita Moreno, Brad Pitt, Reese Witherspoon et Zendaya figurent parmi les présentateurs de la soirée.

Les nominations à surveiller

La société Netflix ne compte pas moins de 36 nominations, dont 10 pour Mank, du réalisateur David Fincher, une biographie romancée du scénariste du chef-d’œuvre Citizen Kane d’Orson Welles

PHOTO NIKOLAI LOVEIKIS, NETFLIX VIA AP Gary Oldman joue le rôle d'Herman Mankiewicz dans Mank.

L’entreprise de production est toujours à la recherche d’une première statuette dans la catégorie « meilleur film ». Sa meilleure chance de l’emporter cette année pourrait venir de The Trial of The Chicago 7 d’Aaron Sorkin.

Toutefois, Nomadland de la réalisatrice chinoise Chloé Zhao est considéré comme le grand favori de la soirée, selon les observateurs.

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Chloe Zhao la favorite pour obtenir l’oscar de la meilleure réalisation avec Nomadland.

Si le film, qui relate les pérégrinations d’une nomade dans l’Ouest américain, l’emportait, il deviendrait le film doté du plus petit budget à enlever l’Oscar du meilleur film. Il a coûté moins de 5 millions puisque nombre de rôles ont été interprétés par des acteurs non professionnels. À titre de comparaison, le prochain film Chloé Zhao, une superproduction de superhéros des studios Marvel intitulée Eternals, dispose d’un budget d’au moins 200 millions US.

Mme Zhao est aussi la favorite pour obtenir l’oscar de la meilleure réalisation. Une autre femme est aussi en nomination : Emerald Fennell, pour le long métrage Promising Young Woman. C’est la première fois que deux réalisatrices sont finalistes dans cette catégorie. La seule femme à l’avoir remporté est Kathryn Bigelow en 2010.

Une page d’histoire pourrait être aussi écrite dans chaque catégorie d’acteur, si les gagnants du gala de la Guilde des acteurs répètent leurs exploits. En gagnant dimanche soir, le regretté Chadwick Boseman (meilleur acteur), Viola Davis (meilleure actrice), Yuh-Jung Youn (meilleure actrice dans un second rôle) et Daniel Kaluuya (meilleur acteur dans un second rôle) deviendraient le premier quatuor non blanc à gagner les quatre oscars d’interprétation.

La cérémonie des Oscars sera diffusée sur le réseau CTV à 20 h